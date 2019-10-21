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Menemen umut dolu

Menemen umut dolu
Giriş Tarihi: 21.10.2019

1. Lig'de son iki karşılaşmada deplasmanda 'u mağlup eden, ardından da evinde Erzurumspor ile golsüz berabere kalan 'da ortaya konan gelecek için umut verdi.

TFF 1. Lig'de son iki karşılaşmada deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup eden, ardından da evinde Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Ekol Göz Menemenspor'da ortaya konan futbol gelecek için umut verdi. Sarı-lacivertliler bu sezonda 4. maç sonunda sahasındaki ilk puanını aldı. Deplasmandan 7 puan getirerek başarılı bir grafik ortaya koyan sarılacivertli ekibin teknik direktörü Cenk Laleci, her hafta daha iyi mücadele ettiklerini belirtirken, "Önemli skor değil, oynanan futbol" dedi. Erzurumspor önünde birçok gol pozisyonunda şanssız olduklarını söyleyen Laleci, "Ekibimizde bir çok isim kariyerinde ilk kez TFF 1. Lig'de oynuyor. Yeni kurulan bir ekibiz. Zamanla herşey çok daha iyi olacak" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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