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Menemen'in galibiyet hasreti dinmedi

Menemen'in galibiyet hasreti dinmedi

21.10.2019, 10:36

Menemenspor, 1. Lig'in 8. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kalarak iç sahadaki ilk puanını aldı ancak galibiyet hasretine son veremedi.

TFF 1.Lig'in 8. haftasında Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. İki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen gol sesi çıkmadı ve müsabaka 0-0'lık eşitlikle sonlandı.

HASRETİ DİNDİREMEDİ
Menemenspor, Erzurumspor'la 0-0 berabere kalarak, iç sahadaki ilk puanını aldı ancak galibiyet özlemine son veremedi. Deplasmandaki 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkaran İzmir ekibi, iç sahada taraftarının yüzünü ise bir türlü güldüremedi. Sarı-lacivertli ekip, oynadığı 4 iç saha karşılaşmasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

"DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ"
Erzurumspor beraberliği sonucu 8 hafta sonunda 8 puana ulaşan Menemenspor, haftaya İzmir derbisinde Altay'ın konuğu olacak. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında gelecek haftaki derbi hakkında konuşan Teknik Direktör Dilaver Mutlu, "Bu maçı kazanmak istiyoruz. Ligin sonunda hedeflediğimiz yere gelmek istiyoruz" diye konuştu.

İHA

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