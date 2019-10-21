Muğla evinde kayıp: 1-3

İstikrarsız bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, Karacabey karşısında bozguna uğradı. 3. Lig 3. Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan Muğlaspor, sahasında Karacabey Belediyespor'a 3-1 yenildi, hayal kırıklığı yaşattı.

3. Lig 3. Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan Muğlaspor, sahasında Karacabey Belediyespor'a 3-1 yenildi, hayal kırıklığı yaşattı. 25. dakikada Murat Can'ın vuruşunda kaleye giden topu araya giren Gökhan çıkardı. 58'de Ramazan soldan ortaladı, Batuhan'ın gelişine vuruşu yan direkte patladı. 69'da kaleci Yunus'un müdahalesiyle Sadık kendini yerde buldu, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Selçuk takımı öne geçirdi: 0-1. 75'te Çağlayan ters kafa vuruşu kendi ağlarına gitti: 0-2. 81'de Abuzer, Batuhan'ı düşürdü, hakem bu defa Muğlaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Murat skoru 1-2 yaptı. 90+6. dakikada Ömer kafayla skoru belirledi: 1-3.

ADEM ÜLKER