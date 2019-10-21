Süpersin Altay

1. Lig’de şampiyonluğu hedefleyen Altay, aldığı galibiyetle puanını 15’e çıkarıp puan cetvelinde 3. sıraya yükseldi. İzmir temsilcisi oynadığı son 2 maç sonunda 8 basamak birden atlayıp, rotaya girdi

TFF 1. Lig'de Altay fırtınası dinmiyor. Siyah-beyazlılar, Bursaspor'dan sonra İzmir derbisinde Altınordu'yu da 3-0 gibi net bir skorla yenerken, zirve yürüyüşüne de 'devam' dedi. Siyahbeyazlılar, derbiden zaferle çıkarak puanını 15'e çıkarırken lider Hatayspor'un 2, ikinci sıradaki Akhisarspor'un ise 1 puan gerisinde yer alarak 3. sırada kendine yer buldu.



BÜYÜK SIÇRAMA YAPTI



Ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran İzmir ekibi, son iki haftada aldığı iki galibiyetle de Süper Lig rotasına girdi. Altay, 6. haftada Adanaspor beraberliği ile 11. sıraya kadar gerilerken, son oynadığı Bursaspor ve Altınordu maçlarından aldığı 6 puanla 8 basamak birden sıçrayarak 3. sırada kendisine yer buldu. Siyahbeyazlılar, Ümraniye yenilgisiyle başladığı ligde, son 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek bileği bükülmedi.



GENÇER CANSEV CEZALI DURUMDA



Altay, Altınordu'yu 3-0 yenerek zirveye gözünü dikerken, savunma oyuncusu Gençer Cansev'in cezalı duruma düşmesiyle üzüntü yaşadı. Siyahbeyazlı ekibin başarılı savunma oyuncusu Gençer, Bursa maçının ardından derbi maçta da sarı kart görürken kart sayısını 4'e çıkararak cumartesi günü oynanacak olan Menemenspor maçında takımı yalnız bırakacak. Gençer'in dışında savunmada forma giyen Abdülkerim ve kanat oyuncusu Kappel de 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.



BİR AÇILDI, PİR AÇILDI



Altay'ın Portekizli yıldızı Marco Paixao, bir açıldı, pir açıldı. Altınordu'ya attığı 2 golle takımına zaferi getiren yıldız oyuncu son 3 haftada gol sayısını 5'e çıkardı. Geçen yılı 29 golle gol kralı olarak tamamlayan 35 yaşındaki golcü oyuncu sezonun ilk 5 maçında suskunluğa bürünmüştü. Ancak geç açılan Marco Paixao, Adanaspor (3-3) maçında 2 gol atarak gollerine başlarken, geçen hafta Bursaspor (2-1) maçında attığı 1 golün ardından Altınordu ağlarını da 2 kez sarsmayı başardı. Siyah-beyazlı ekibe, son 3 maçta 7 puan kazandıran ve Süper Lig rotasına sokan yıldız golcü Paixao, rakiplere gözdağı verirken krallık yarışında 'Ben de varım' dedi.



TARİHİ GALİBİYET



TFF 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde Altay, Altınordu'yu 3-0 mağlup ederek rakibine karşı 28 yıllık galibiyet hasretine son vermiş oldu. Profesyonel liglerde rakibine karşı en son 16 Mart 1991 yılında kazanan Altay, söz konusu galibiyetle bu kötü istatistiğe de son vermiş oldu. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını söyledi. Karafırtınalar, "Hedefimize adım adım ilerliyoruz" dedi.

BURAK HAKERLER