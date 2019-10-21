Trabzon ışıl ışıl

G.Antep FK engelini aşarak galibiyet serisini sürdüren bordo-mavililer performansıyla tam not aldı. Karadeniz temsilcisi, 8 haftada topladığı 15 puanla son 9 sezonunun en yüksek puanını hanesine yazdırdı

Süper Lig'de son üç maçını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor, sergilediği performansla alkış topluyor. 8 haftada topladığı 15 puanla son 9 sezonunun en yüksek puanını elde eden bordo-mavili ekip, teknik direktör Ünal Karaman ile başarıya koşuyor. 2010- 11 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer, sonraki süreçte 2011-12 sezonunda 13, 2012-13 sezonunda 13, 2013-14 sezonunda 14, 2014-15 sezonunda 9, 2015- 16 sezonunda 10, 2016- 17 sezonunda 10, 2017-18 sezonunda 9, 2018-19 sezonunda 13 ve bu sezon ise 15 puanı hanesine yazdırdı.

9 YIL SONRA

Karaman, ligde 8'inci haftalar itibariyle bordomavili takımın 17 puan topladığı 2010-11 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görevini yürütürken, 9 yıl aradan sonra bu sezon elde edilen en yüksek puanda da takımın başında teknik direktör olarak yer aldı. Karaman, takımdaki tüm futbolcuların aidiyetinin yüksek olduğunu ve samimiyetle mücadele ettiğini kaydederek bu durumdan da gurur duyduğunu belirtti.



TAKIM İNANIYOR

TRABZONSPORLU futbolcular hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk olduğunu belirterek, çarpıcı açıklamalarda bulundular. Maçta 1 gol kaydeden Yusuf Sarı, "Çalışmaya devam ediyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız" derken, golcü futbolcu Alexandar Sörloth ise "Ligin üst sırasında olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Sturridge ile çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum" dedi. Uğurcan Çakır ise, "Performansımız takım olarak git gide iyi duruma geliyor. Gerçekten aile ortamı var. İnşallah böyle devam ederiz" yorumunu yaptı.



BASINDAN ÖVGÜ SÖZLERİ

TRABZONSPOR'UN yerel gazeteleri, 4-1'lik Gaziantep FK galibiyetinin ardından bordo-mavililere övgü yağdırdı. Taka gazetesi, "Sturridge şov başladı"derken Günebakış gazetesi, "Trabzon'un zirve dansı" yorumunu yaptı. Karadeniz'de Sonnokta gazetesi "Zirve Fırtına'dan sorulur", Kuzey Ekspres gazetesi, "Fırtına sildi süpürdü", "Sezona 'o sene, bu sene' parolasıyla başlayan Trabzonspor, ligin 8'inci haftasında bir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu" ifadelerine yer verdi.