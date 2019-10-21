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'dan kokartlı Türk hakem 'a görev

UEFA'dan FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'a görev

21.10.2019, 13:10

kokartlı Türk hakem , 'nın Leipzig ile 'nın Zenit takımları arasında 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi G grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Stadyumu'nda, çarşamba günü TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Müsabakanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yapacak.

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