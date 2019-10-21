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Yabancılardan örnek hareket

Yabancılardan örnek hareket
Giriş Tarihi: 21.10.2019

’in ’li yıldızı Lacy ve Ukraynalı oyuncusu Mishula, asker selamı verip ’na destek verdi

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) ikinci hafta maçında 1881 Düzce Belediye'yi evinde 83-68 mağlup eden Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te forma giyen ABD'li oyuncu Davonte Lacy ve Ukraynalı Oleksandr Mishula, örnek bir harekete imza attı. Yeşil-mavililerin yerli oyuncuları galibiyeti asker selamı vererek Mehmetçiğe armağan ederken, Lacy ve Mishula da takım arkadaşlarıyla birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerlerine asker selamıyla destek verdi.

SEBAHATTİN ALP

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