Yabancılardan örnek hareket

Denizli Basket’in ABD’li yıldızı Lacy ve Ukraynalı oyuncusu Mishula, asker selamı verip Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) ikinci hafta maçında 1881 Düzce Belediye'yi evinde 83-68 mağlup eden Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te forma giyen ABD'li oyuncu Davonte Lacy ve Ukraynalı Oleksandr Mishula, örnek bir harekete imza attı. Yeşil-mavililerin yerli oyuncuları galibiyeti asker selamı vererek Mehmetçiğe armağan ederken, Lacy ve Mishula da takım arkadaşlarıyla birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Türk askerlerine asker selamıyla destek verdi.

SEBAHATTİN ALP