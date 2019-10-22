Fenerbahçe'de Muriç fırtınası

Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenerek iki haftalık suskunluğuna son veren Fenerbahçe'de, Kosovalı santrfor Vedat Muric performansıyla göz dolduruyor.

Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenerek iki haftalık suskunluğuna son veren Fenerbahçe'de, Kosovalı santrfor Vedat Muric performansıyla göz dolduruyor. Kanarya, ligde yaptığı 8 maçta 4 galibiyet alırken, Vedat Muric bu karşılaşmaların tamamında rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Ligde Kosovalı golcünün 4 golü bulunurken yıldız ismin gol atamadığı mücadelelerde ise takım henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.



ŞİMDİDEN GEÇTİ



Vedat Muric, geçen sezon eleştirilen Slimani ve Frey'i şimdiden geçti. Takımda geçen sezon ligde İslam Slimani 1 gol atarken, Michael Frey 3 kez fileleri havalandırmıştı. Vedat Muric, bu sezon attığı 4 golle daha şimdiden bu iki oyuncunun toplam gol sayısına ulaşmayı başardı. Roberto Soldado ise geçen sezon 6 golde kalmıştı.