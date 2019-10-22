Güldürün 100'ümüzü

A Grubu’ndaki Galatasaray-Real Madrid mücadelesi Türk Telekom Stadı’nda 22.00’de başlayacak ve İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Maç beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak

Süper Lig'de Sivas galibiyeti ile moral bulan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bugün İspanyol devi Real Madrid ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. A Grubu'nda 1 puanı bulunan iki takımın randevusu Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak ve karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Aslan güçlü rakibi karşısında kazanırsa Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine imza atacak. Bugüne kadar Avrupa'da 281 sınavı çıkan sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 108 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu önemli organizasyonda 13 kez şampiyonluk yaşayan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid eski performansından uzak bir görüntü çizerken bu maça G.Saray gibi büyük önem veriyor.



BRUGGE PSG ÖNÜNDE



Gruptaki diğer randevuda Belçika ekibi Club Brugge, sahasında Fransız temsilcisi PSG ile kozlarını paylaşacak. Aynı saatte başlayacak maç, Belçika'daki Jan Breydelstadion'da oynanacak.



TRİBÜNLER DOLUP TAŞACAK



Galatasaray taraftarlarının bugünkü mücadelede takımlarına tam destek vermesi bekleniyor. Maçın biletleri 175 ile 1500 lira arasındaki değişen fiyatlarla satışa sunuldu. İspanyol basını mücadele ilgili "Real Madrid için final maçı" yorumunu yaparken As, "Cehennemde final", Marca: "Hazard'ın finali", El Mundo Deportivo: "Tartışılan Zidane, son kredisini Türkiye'de kullanacak" ifadelerini kullandı.



REAL MADRİD'DE 6 EKSİK



Galatasaray'ın bugünkü rakibi İspanyol devi Real Madrid'te 6 futbolcu, bugünkü Galatasaray maç kadrosuna alınmadı. Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu. Gruptaki ilk karşılaşmasında Paris Saint Germain'e 3-0'lık sonuçla mağlup olan diğer karşılaşmada da sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 2-2 berabere kalan İspanyol ekibinin bu sezon Devler Ligi'ndeki iki golüne Sergio Ramos ve Carlos Casemiro imza attı.