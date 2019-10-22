Horoz’da büyük öfke

Hakemleri çok sert eleştiren Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Verilen tkararlar hep aleyhimize. 13 aydır hiç konuşmadık ama yeter. Bu şehirin kaderiyle oynuyorlar” dedi

Sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da, kulüp başkanı Ali Çetin, maçın hakemi Fırat Aydınus, yardımcılarına ve VAR hakemi Arda Kardeşler'e öfke kustu. Çetin, "Denizli top oynadı, F.Bahçe kazandı. Böyle bireysel hakem hataları olmaz. 13 aydan beri hiç konuşmadık, artık konuşma zamanı geldi. Yazıklar olsun. İki tane lehimize pozisyonu aleyhimize çevirdiler. İkinci gol ve Mustafa Yumlu'nun pozisyonu" dedi.



'BU ŞEHİR HESABINI SORAR'



Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, şöyle konuştu:

"Bu kadar Anadolu kulüplerinin üstüne gidilmez, bu ince ince doğramaktan başka bir şey değil. Gümbür gümbür bir Denizlispor geliyor, bundan herkes emin olabilir. Söylenecek bir şey yok, sadece yazıklar olsun. Bu haksızların altından kalkamazlar. Bu yöneticiler 5 liraya çakmak satıp satıp bir yere geliyor. Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir burayı bunların başına yıkar. Yazıklar olsun bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil. Yani bu kadar kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı bizim hak ettiğimiz hiç penaltı yok. Bu güne kadarda hep sustuk artık bundan sonra da susmayacağız."



'ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ'



Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Kolay değil, bu ligin en fazla koşan takımına karşı oynadık. En fazla topa sahip olan takımına karşı oynadık. Bizim bu anlamda fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarımız var. Bunlar böyle bir iki günde üç günde 1 haftada değişecek şeyler değil. Onun için biz çalışacağız" dedi. Takımın zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özdilek, "İlk yarıda istediğimiz oyundan uzaktık. Hakem hataları her maçta oluyor. Ne yazık ki hakemler standardı bir türlü yakalayamadı. Fauller çalınmıyor, penaltılar verilmiyor. Anadolu takımlarının her zaman yaşadıkları sıkıntılar. İkinci gol resmen ofsayt, ama çizgiyi nasıl çiziyorlar bilmiyorum? Aynı pozisyonlar büyük takımlara karşı verilmiyor. Çifte standart devam ediyor. 'Evet' kaybettik üzüntülüyüz ama lig devam ediyor. Çıkaracağımız dersler var tabi ki. Önümüze bakacağız" şeklinde konuştu.



FENERBAHÇE KABUSU



Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yle 51. kez rakip oldu ve 34. kez sahadan mağlup ayrıldı. Horozlar, rakibine karşı sadece 6 galibiyet elde ederken, 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Denizli'de oynanan 25 maçtan 12'sini kaybeden yeşil-siyahlılar, 5 kez galip gelmeyi başardı, 8 maç da beraberlikle bitti. Denizlispor, rakibini en son 2004-2005 sezonunda 2-0'lık sonuçla mağlup etmişti.



DENİZLİSPOR'DA BÜYÜK ÇÖKÜŞ



Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle galibiyet hasretini 6 maça çıkarttı. 8 puanla 14. sırada tamamladı. Galatasaray ve Antalyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçip 6 puanla averajla 3. sırada yer alan Horozlar, sonraki 6 haftada 3 puanı bir arada göremedi. Deplasmanda Göztepe'yle 0-0 berabere kalan, ardından sahasında Konyaspor'a 1-0'lık sonuçla boyun eğen Horozlar, dış sahada Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Ardından sahasında Kasımpaşa'ya 1-0, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 5-1 ve yine taraftarları önünde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan yeşil-siyahlılar, 8 puanda kalıp 14. sıraya kadar geriledi. PARAŞÜTSÜZ düşüşe geçen Denizlispor, ilk 5 hedefiyle başladığı sezonda küme düşme potasının averajla üstünde bulunuyor. Öte yandan Denizlispor'da 3'er sarı kartı bulunan Cristian Sapunaru, Zeki Yavru ve Tiago Lopes ceza sınırında bulunuyor.

SEBAHATTİN ALP