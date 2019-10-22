Pınar Karşıyaka'da Avrupa heyecanı

ING Basketbol Süper Lig'inde 4'te 4 yaparak zirveye kurulan Pınar Karşıyaka'da keyifler yerinde. Kaf-Kaf yarın FIBA Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında 22.15'te Belçika ekibi Spirou Charleroi ile deplasmanda karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Lig'inde 4'te 4 yaparak zirveye kurulan Pınar Karşıyaka'da keyifler yerinde. Sezonda başında yeni bir oluşuma giden kadroyu baştan aşağıya yenileyen ve ekibin başına A Milli Basketbol Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı getiren Kaf-Kaf son olarak İTÜ'yü farklı skorla yenerek zirveye oturmayı başardı. Avrupa kupalarında da elemelerde iki maçını kazanan Pınar Karşıyaka bu sezon hiç yenilgi yaşamazken 6 maçını da kazanmış oldu. Kaf-Kaf yarın FIBA Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında 22.15'te Belçika ekibi Spirou Charleroi ile deplasmanda karşılaşacak.