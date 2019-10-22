  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Pınar Karşıyaka'da Avrupa heyecanı

Pınar Karşıyaka'da Avrupa heyecanı

Pınar Karşıyaka'da Avrupa heyecanı
Giriş Tarihi: 22.10.2019

Basketbol 'inde 4'te 4 yaparak zirveye kurulan Pınar Karşıyaka'da keyifler yerinde. Kaf-Kaf yarın E Grubu'ndaki ilk maçında 22.15'te ekibi Spirou Charleroi ile deplasmanda karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Lig'inde 4'te 4 yaparak zirveye kurulan Pınar Karşıyaka'da keyifler yerinde. Sezonda başında yeni bir oluşuma giden kadroyu baştan aşağıya yenileyen ve ekibin başına A Milli Basketbol Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı getiren Kaf-Kaf son olarak İTÜ'yü farklı skorla yenerek zirveye oturmayı başardı. Avrupa kupalarında da elemelerde iki maçını kazanan Pınar Karşıyaka bu sezon hiç yenilgi yaşamazken 6 maçını da kazanmış oldu. Kaf-Kaf yarın FIBA Avrupa Kupası E Grubu'ndaki ilk maçında 22.15'te Belçika ekibi Spirou Charleroi ile deplasmanda karşılaşacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pınar Karşıyaka'da Avrupa heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN