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'nda şampiyon oldu

Taha Akgül Askeri Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon oldu

22.10.2019, 14:09

'de düzenlenen 7'nci 'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden kazandı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen 7'nci Askeri Olimpiyat Oyunları sürüyor. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Taha Akgül serbest stil 125 kiloda mindere çıktı.

Akgül, ilk turda Türkmenistan'dan Sohbet Belliyev'i 5-0, çeyrek Finalde Ukraynalı Aleksandr Koldovski'yi 4-0, yarı finalde de Avrupa 3'üncüsü Polonyalı Robert Baran'ı 4-0 yenerek finale yükseldi .

Güreşçimiz altın madalya için Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi'niun karşısına çıktı. Rakibini 3-0 yenen Taha Akgül böylece sıkletinde şampiyonluğa ulaştı. Serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Fatih Yaşarlı da, Çinli rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi. Serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Fatih Yaşarlı da, Çinli rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Taha Akgül, madalya sevincini sosyal medya hesabından böyle paylaştı.

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