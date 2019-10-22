Tokyo yolcusu kalmasın

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 25 Temmuz'da başlayacak olan 2020 Tokyo Olimpiyatları için altı branşta toplam 31 sporcu kota almayı başararak gururlandırdı

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan sporcu sayısı 31'e yükseldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Olimpiyat Oyunları'na katılma mücadelesi sürüyor. Şu ana kadar atletizm (11), yelken, güreş, cimnastik ve yüzmede 4'er atılıcılıkta ise 3 sporcumuz büyük organizasyona katılmayı şimdiden hak etti. Tokyo vizesini en çok atletlerimiz elde etti.



MUTLU SONA ULAŞTILAR



Kaan Kigen Özbilen, Polat Arıkan, Mert Girmalegesse, Yasemin Can, Eda Tuğsuz, Ramil Guliyev, Meryem Bekmez, Nazlı Çağla Dönertaş, Necati Er, Salih Korkmaz, Yasmani Copello Escobar Tokyo'da boy göstermeyi başardı. Cimnastikte Nazlı Savranbaşı Ferhat Arıcan, İbrahim çolak ve Ahmet Önder, güreşte Rıza Kayaalp, Cenk İldem, Süleyman Atlı ve Taha Akgül, yelkende Ecem Güzel, Alican Kaynar, Deniz ve Ateş Çınar, yüzmede Berkay Ömer Öğretir, Viktoria Zeynep Güneş, Beril Böcekler ve Emre Sakçı atıcılıkta ise Özgür Varlık, İsmail Keleş ile Yusuf Dikeç mutlu sona ulaştı.



İZMİRLİLER ŞOV YAPTI



Tokyo Olimpiyatları için 8 İzmirli sporcu kota almayı başardı. Cimnastikte Dünya Şampiyonu olan İbrahim Çolak, ikinci olan Ahmet Önder ile Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, İzmirli yelkenci kardeşler Deniz ve Ateş Çınar, Dilara Uralp ile yüzmede Emre Sakçı kategorilerinde kotayı geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. İzmir'den yetişen 8 sporcunun da hedefi dünyanın en büyük organizasyonunda kürsüye çıkmak.