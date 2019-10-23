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’u Burhan ve Cikalleshi sırtladı

Akhisarspor’u Burhan ve Cikalleshi sırtladı
Giriş Tarihi: 23.10.2019

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 8 hafta sonunda Süper Lig potasında yer alan 'da, tecrübeli futbolcular ve attıkları 4'er golle takımı sırtladı.

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 8 hafta sonunda Süper Lig potasında yer alan Akhisarspor'da, tecrübeli futbolcular Sokol Cikalleshi ve Burhan Eşer attıkları 4'er golle takımı sırtladı. Sezon başında kadroda düşünülmeyen ancak daha sonra A takıma dahil olan Arnavut forvet Cikalleshi tecrübesini konuşturup 5 maçta 4 kez ağları sarstı. Ege ekibi 30 yaşındaki oyuncunun gol attığı 3 maçı da kazandı. Osmanlıspor'dan transfer edilen kanat oyuncusu Burhan Eşer de skora önemli katkılar sağladı. Adanaspor, Bursaspor ve Hatayspor (2) maçlarında ağları sarsan 34 yaşındaki oyuncu, 8 maçın tamamında forma giydi. Toplamda 11 gol atan Akhisar'da bu ikili 8 kez ağları sarsarken, diğer golleri Erhan Çelenk (2) ve Aykut Çeviker kaydetti.

KENAN MOLLA

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