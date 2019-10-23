Basketbolda kupa için yeni sistem

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Türkiye Kupası'nda bu sezondan itibaren Dörtlü Final sistemine geçildiğini duyurdu. Yeni formatta sezonun ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımlar Erkekler Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Erkekler Türkiye Kupası'nda bu sezondan itibaren Dörtlü Final sistemine geçildiğini duyurdu. Yeni formatta sezonun ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımlar Erkekler Türkiye Kupası'na katılma hakkı elde edecek. İlk 4'te yer alan takımların seri başı olacağı kura çekimiyle çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Çeyrek final maçları tek maç eleme sistemiyle 11-12 Şubat 2020'de yapılacak. Çeyrek finali geçen takımlar Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde edecek. Finalin düzenleneceği şehir daha sonra açıklanacak.