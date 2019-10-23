Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray karşılaşmasının hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbiyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Mücadelenin VAR'ı ise Cüneyt Çakır...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan'ın görevlendirildiği belirtildi. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar, dördüncü hakemliğini ise Atilla Karaoğlan'ın yapacağı ifade edildi.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Cüneyt Çakır'ın üstleneceği aktarıldı. Derbinin Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevlerini ise Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran'ın yapacağı kaydedildi.

AA