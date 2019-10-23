Beşiktaş’ın gözü Cenk’te

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetim, eski golcüsü Cenk Tosun'u tekrar takıma döndürmek için çalışmalara başladı.

Süper Lig'de bu sezon bekleneni veremeyen Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetim, eski golcüsü Cenk Tosun'u tekrar takıma döndürmek için çalışmalara başladı. Yönetici Erdal Torunoğulları, Everton'da gözden çıkarılan Cenk Tosun'a teklifte bulundu. Yönetimin kısa süre içinde İngiliz kulübüyle de resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.



22 MİLYON EURO'YA SATTI



Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Everton'a sattığı Cenk Tosun, bu sezon takımında bekleneni veremedi. İngiliz temsilcisi 28 yaşındaki golcüyü sezon başında 11 milyon Euro'ya satışa çıkarmıştı. Ancak Tosun kulübünde kalmıştı. Yönetimin devre arasında takımı güçlendirmek için 3 oyuncu daha alacağı belirtildi.



AVCI'DAN RAPOR ALINDI



Beşiktaş'ta gol sorununun devam etmesi, sakat futbolcuların da her hafta artması üzerine yeni başkan Ahmet Nur Çebi, dün teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşme yaptı. Çebi'nin sakatlıkları bulunan Dorukhan, N'Koudou, Oğuzhan, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Douglas, Burak Yılmaz ve Diaby konusunda Avcı'dan bilgi aldığı ifade edildi.