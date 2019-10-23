Göz-Göz’de tatlı telaş

Sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nın 2. yarının ilk maçına yetiştirileceğini belirterek, "'İzmir' deyince insanların aklına ilk olarak buradaki stat gelecek" dedi

Spor Toto Süper Lig'in köklü ekibi Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, dün inşaatı süren Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Sepil, "95 yıldır bekledikleri ve hayal olarak görülen projenin ligin 19. haftasındaki Beşiktaş maçına yetişeceğini ifade etti. Stadın Göztepe camiası için çok önemli olduğunu belirten Sepil, "Evimize dönüyoruz" diyerek taraftarları heyecanlandırdı.



TARAFTARLA İZLEYECEK



Sepil, "Stadın açılışını yapacağımız Beşiktaş maçında seyirci ile oturacağım. Çünkü benim için locada seyredilecek bir maç değil. Burası haftanın 7 günü kullanılacak bir yer haline getirilecek. İleride ben şunu garanti ediyorum, İzmir deyince insanların aklına buradaki yaşam merkezi gelecek. Yani o kadar bir cazibe alanı haline geleceğine inanıyorum, tabii bunlar da zaman içinde olacak" dedi.



KAPASİTE ARTACAK



Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Almanya'daki ayakta maç heyecanının stattaki atmosferi tamamen değiştirdiğini, Türkiye'de bunu sağlamak için 6222 sayılı kanunda da bir değişiklik yapıldığını hatırlattı.



"ÇOK UĞRAŞTIK"



Bunun için çok uğraştığını, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Mahmut Atilla Kaya ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir görüşme yaptıklarını aktaran Sepil, "Kale arkasındaki koltukları kaldırıp ayakta maç izlemeyi mümkün kılacak kanun çıktı. Biz bununla ilgili müracaatlarımızı yaptık, umarım ki stadın açılmasına bunu yetiştirebileceğiz" dedi.