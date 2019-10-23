Horoz’da deprem

Denizlispor'un genel müdür yardımcısı Murat Selver Doğru, karar defterindeki bilgileri sızdırdığı iddiasıyla gönderildi, genel müdür Gönül Türk’ün yetkisi alındı. Yeni müdür ise Öztürk oldu

Süper Lig'de ilk 5 hedefiyle başladığı sezonda tepetaklak olan ve 14. sıraya kadar gerileyen Yukatel Denizlispor'da şok gelişmeler yaşanıyor. Kulübün genel müdür yardımcısı Murat Selver Doğru, görevinden alındı. Doğru'nun karar defterindeki bilgileri sızdırdığı iddiasıyla, görevine son verildiği iddia edildi.



100 MİLYONLUK TEMLİK



Kulislerde bilgileri bir başkan yardımcısının sızdırdığı, ihalenin Doğru'ya kaldığı ileri sürüldü. Denizlispor'da Kulüp Genel Müdürü Gönül Güden Türk'ün yetkileri elinden alındı. Medya servisindeki Halime Öztürk, vekaleten genel müdür olurken, Doğru'nun yerine ise Türk'ün görevlendirildiği öne sürüldü. Yukatel Denizlispor gelirlerine yöneticilerin 100 milyonluk temlik koydurması camiada şok etkisi yarattı. Başkan Ali Çetin 83 milyon liralık temlikle ilk sırada yer aldı. Temlik koyan diğer yöneticiler Nevzat Yakı (84 bin 600), Uğur Coşkun (120 bin), Şanlıkan Tekstil (120 bin), Can Cesur (200 bin), Ali Yörümez (60 bin), Salih Özcan (310 bin), Mahmut Akarsu (200 bin), Hasan Önder (300 bin), Yasin Özpek (195 bin), Taner Atilla (23 bin), İsmail Bay (183 bin 750), Engin Şahin (60 bin) oldu.



'FİZİK GÜCÜ ZAYIF'



Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında fizik gücü çok zayıf bir takım gördüğünü söyledi. Özdilek, "Daha çok çalışmalıyız. Takım olarak kompakt futbol oynayan bir ekip oluşturmalıyız. Geçmişten kalma kötü alışkanlıklarımız var. 8 hafta geçmesine rağmen fizik gücümüz iyi değil. Bunları en kısa sürede aşacağız. Oyun sistemimizde de değişiklikler yapacağız" dedi.



ÖZDİLEK'TEN MECBURİ ROTASYON



Denizlispor'da bazı futbolcuların formsuzluğu teknik heyeti düşündürüyor. Fenerbahçe maçındaki üretkenliğin az olması, pozisyon bulmada yaşanan zorluklar ve kaleye isabetli şut sayısının kısıtlı olması teknik direktör Mehmet Özdilek'i G.Birliği maçı öncesinde arayışlara itti. Yücel İldiz dönemindeki geniş alan sisteminden vazgeçip, oyunu dar alanda oynama sistemine geçen Özdilek, sisteme ayak uyduramayan oyuncuları kızağa çekecek. Orta alanda topu ileriye taşımada sıkıntı yaşayan Denizli'de Isaac Sackey'in yerine Mbamba'ya, Sacko'nun yerine Recep Niyaz'a Mustafa Yumlu'nun yerine Oğuz Yılmaz'a görev verilecek.