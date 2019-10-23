KSK'de Hakan sevinci

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Soner Tolungüç'ün gelmesiyle çıkışa geçen ve maç eksiğine rağmen Play-Off hattı ile olan puan farkını 3'e indiren Karşıyaka'da forvet Hakan Kuş, Kocaelispor maçında attığı golle kendine güvenenleri mahcup etmedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Soner Tolungüç'ün gelmesiyle çıkışa geçen ve maç eksiğine rağmen Play-Off hattı ile olan puan farkını 3'e indiren Karşıyaka'da forvet Hakan Kuş, Kocaelispor maçında attığı golle kendine güvenenleri mahcup etmedi. Hakan Kuş, "Takımın en önemli özelliği teslim olmayı kabullenmemesi. İlk haftalardaki gibi değiliz, her an gol atabilme potansiyeline sahibiz. Kocaeli karşısında biraz daha dikkatli olup final paslarını iyi yapabilseydik farklı kazanmamamız için hiçbir neden yoktu" dedi. Teknik direktör Soner Tolungüç ve Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kendisine çok destek olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Gol atamadığım maçlardan sonra Soner hocam ve teknik heyetteki antrenörlerim beni hep motive etti, yanımda oldu. Başkanımız Turgay Büyükkarcı da sağ olsun bana çok destek verdi. Arkasının geleceğini düşünüyorum. Teknik ekibimiz rakibi çok iyi analiz ediyor ve işimizi oldukça kolaylaşıyor" şeklinde konuştu.