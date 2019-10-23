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Menemen evinde konuk!

Menemen evinde konuk!
Giriş Tarihi: 23.10.2019

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Menemenspor Cumartesi günü kendi sahasında bir ilke imza atacak. Ekol Göz Menemen, Cumartesi günü evinde stadı ortak kullandığı ekibi Altay’ın konuğu olacak

TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Ekol Göz Menemenspor Cumartesi günü kendi sahasında bir ilke imza atacak. Sarı-lacivertliler, Menemen İlçe Stadı'nı ortak kullandığı Altay'a misafir olacak. Sarı-lacivertliler kulüp tarihinde ilk kez kendi sahasında konuk ekip olarak sahaya çıkacak. Bu sayede Ekol Göz Menemen üç hafta üst üste kendi sahasında oynayacak.

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Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Cenk Laleci, "Rakibimiz de iç saha maçlarını evimiz olan Menemen İlçe Stadı'nda oynuyor. İlk kez sahamıza misafir takım olarak çıkacağız. Bu nedenle ilginç bir maç olacak. Altay iyi bir ekip, son haftalarda iyi sonuçlara imza attılar. Taraftarımız yanımızda olacak. Keyifli bir maç izleyecek" dedi.

DERBİ SEFERBERLİĞİ

Menemen İlçe Stadı'na oynanacak tarihi derbide ev sahibi konumunda olan Altay, stadı ortak kullandığı Ekol Göz Menemenspor'a maraton tribüne tahsis etti. Kritik karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar batı tribünü, sarı-lacivertli seyirciler ise maraton tribününde m ücadeleyi takip edecek. Geçen hafta oynanan Altınordu derbisinde ev sahibi kulüp Altay'a maraton tribününe tahsis etmişti.

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