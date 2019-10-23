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’e bir iki

Süper Lig’e bir iki
Giriş Tarihi: 23.10.2019

'i ve TFF 1. Lig'i Yeni Asır'a değerlendiren , "Egeliler bu yıl Süper Lig'e takım gönderebilir mi?, başta olmak üzere Anadolu'dan başka bir şampiyon çıkar mı?, 'de golcüler etkisiz. Sizce tehlike yaşar mı? Santrfor alınmalı mı?, Denizlispor lige iyi başladı ama devamını getiremedi. Horozlar'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorularını yanıtladı

HAFTAYA BAKIŞ - ŞENOL KANTÜRK

'i ve TFF 1. Lig'i Yeni Asır'a değerlendiren , "Egeliler bu yıl Süper Lig'e takım gönderebilir mi?, başta olmak üzere Anadolu'dan başka bir şampiyon çıkar mı?, 'de golcüler etkisiz. Sizce tehlike yaşar mı? Santrfor alınmalı mı?, Denizlispor lige iyi başladı ama devamını getiremedi. Horozlar'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorularını yanıtladı

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