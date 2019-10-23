Süper Lig’e bir iki

Süper Lig'i ve TFF 1. Lig'i Yeni Asır'a değerlendiren Yılmaz Vural, "Egeliler bu yıl Süper Lig'e takım gönderebilir mi?, Trabzon başta olmak üzere Anadolu'dan başka bir şampiyon çıkar mı?, Göztepe'de golcüler etkisiz. Sizce tehlike yaşar mı? Santrfor alınmalı mı?, Denizlispor lige iyi başladı ama devamını getiremedi. Horozlar'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorularını yanıtladı
HAFTAYA BAKIŞ - ŞENOL KANTÜRK
Süper Lig'i ve TFF 1. Lig'i Yeni Asır'a değerlendiren Yılmaz Vural, "Egeliler bu yıl Süper Lig'e takım gönderebilir mi?, Trabzon başta olmak üzere Anadolu'dan başka bir şampiyon çıkar mı?, Göztepe'de golcüler etkisiz. Sizce tehlike yaşar mı? Santrfor alınmalı mı?, Denizlispor lige iyi başladı ama devamını getiremedi. Horozlar'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorularını yanıtladı
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