15’lik Burak ada yolcusu

Altınordu bu sezon TFF 1.Lig'de umduğunu bulamasa da Avrupa devleri genç yıldızları yakın takibe aldı. Çağlar ve Cengiz Ünder gibi yıldızlarını Avrupa’nın devlerine gönderen Altınordu’nun yıldızı Burak İnce’yi transfer etmek için M.City devrede

Altınordu bu sezon TFF 1.Lig'de umduğunu bulamasa da Avrupa devleri genç yıldızları yakın takibe aldı. Dünya futboluna son olarak Roma'da oynayan Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla harikalar yaratan Çağlar Söğüncü gibi genç yıldızlar kazandıran Altınordu'nun alt yapısındaki son ürünü ise Burak İnce oldu. Alman ekibi Freiburg, Fransa'dan Lille'in de uzun süreden beri takip ettiği 15 yaşındaki Burak İnce'nin peşini ise İngiltere'nin Manchester City yöneticileri hiç bırakmıyor. Altay ile oynanan İzmir derbisinde de Burak İnce'yi izleyen Manchester City teknik adamları bol bol notlar aldı.



MANİSA'DAN ALINDI



2004 doğumlu Burak, üç sezon önce A takımda oynayan iki futbolcuya karşılık Manisa FK'dan alınmıştı. Yönetim henüz bonservis bedeli belirlemezken Burak'ın takımda kalacağını açıkladı. Bilindiği gibi M.City, daha önce Altınordu kalesini koruyan ve daha sonra F.Bahçe'ye transfer olan Berke Özer ile ilgilenmiş, Bursaspor'dan da Enes Ünal'ı transfer etmişti



1.LİG'İN EN GENÇ GOLCÜSÜ



Altınordu'nun Eskişehirspor'u 4-1 yendiği maçta takımının 4. golünü atan Burak, tarihe geçmişti. 46. dakikada oyuna giren Burak 83. dakikada attığı golle TFF 1. Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Burak U14, U15, U16 milli takımında da forma giydi



RAVİL DE TAKİPTE



Altınordu'nun altyapısında yetişen ve bu sezon 1.Lig'de oynamaya başlayan Ravil Tagir de İtalyan ekiplerinin radarında. 2003 doğumlu stoper ile başta Juventus olmak üzere pek çok Serie A ekibi yakından ilgileniyor, maçlarını izletiyor. 1.82 boyundaki Kazak kökenli Ravil, geride kalan 8 haftada toplam 694 dakika sahada kaldı. İzmir ekibine sezonun devre arasında yurt dışından önemli tekliflerin gelmesi bekleniyor.



AURELİO ALTINORDU'DA



F.Bahçe'de oynadıktan sonra Kasımpaşa, Göztepe ve Sakaryaspor'da yardımcı antrenörlük yapan ve son olarak Çorumspor'un başına geçen eski milli futbolcu Mehmet Aurelio, Altınordu'yu ziyaret etti. "Türk futbolu ancak bu zihniyetle şaha kalkar" diyen Aurelio, "Altınordu'dan yetişen oyuncular şu an Avrupa'da oynuyor. Altınordu tesisleri çok iyi. Bir futbolcunun yetişmesi için gereken her şey burada var. Tüm takımlar Altınordu'yu örnek almalı" dedi. A Milli Takım'ın Euro 2020 Elemeleri'nde çok iyi performans sergilediğini de söyleyen Aurelio, "Türk Milli Takımı finallere kesin gider" dedi.