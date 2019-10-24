Akhisarspor’un kader haftaları

TFF 1. Lig'de Eskişehir galibiyetiyle yeniden Süper Lig rotasına giren Akhisarspor'u, önümüzdeki 5 haftada çok kritik karşılaşmalar bekliyor.

TFF 1. Lig'de Eskişehir galibiyetiyle yeniden Süper Lig rotasına giren Akhisarspor'u, önümüzdeki 5 haftada çok kritik karşılaşmalar bekliyor. Puanını 16'ya çıkaran Akigo, 17 puanla lider Hatay'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada, direkt Süper Lig'e yükselme hattında yer alıyor. Yeşilsiyahlılar, 28 Ekim Pazartesi günü Ankara deplasmanında Osmanlı'ya konuk olacak. Akigo, ardından sahasında Adana Demir'i ağırlayacak. 11. haftada şampiyonluktaki en önemli rakibi Erzurum ile deplasmanda karşılaşacak Akhisar, sahasında Altay'ı ağırladıktan sonra yine zirve mücadelesi veren Ümraniyespor'la İstanbul'da oynayacak.