Başakşehir galibiyetle tanıştı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Temsilcimiz Avusturya ekibini 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini almış oldu.
24.10.2019, 19:57 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019,21:52
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Temsilcimiz Avusturya ekibini 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini almış oldu.
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