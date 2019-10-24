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galibiyetle tanıştı

Başakşehir galibiyetle tanıştı

24.10.2019, 19:57 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019,21:52

Medipol , UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya ekibi ile karşılaştı. Temsilcimiz Avusturya ekibini 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini almış oldu.

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