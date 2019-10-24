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evinde kayıp

Beşiktaş evinde kayıp

24.10.2019, 19:57 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019,22:01

K Grubu 3’üncü maçında sahasında Braga’yı konuk etti. Beşiktaş, Adem Ljajic ile bir penaltı atışından faydalanamadığı mücadelede rakibine 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38’inci dakikada Horto ve 80’inci dakikada Eduardo kaydederken, siyah beyazlıların mücadeledeki tek golü 67’nci dakikada Umut Nayir’den geldi.

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