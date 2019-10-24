UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3’üncü maçında Beşiktaş sahasında Braga’yı konuk etti. Beşiktaş, Adem Ljajic ile bir penaltı atışından faydalanamadığı mücadelede rakibine 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38’inci dakikada Horto ve 80’inci dakikada Eduardo kaydederken, siyah beyazlıların mücadeledeki tek golü 67’nci dakikada Umut Nayir’den geldi.
Beşiktaş evinde kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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