Fenerbahçe 3 koldan

Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 haftada şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer döneminde Mesut Özil, Vitalii Mykolenko ve Melih İbrahimoğlu’nu alarak kadrosuna güç katacak

Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 haftada şampiyonluktaki iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, işini şansa bırakmak istemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal, devre arası transfer dönemi için yönetime raporunu sundu. Bu bağlamda harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, ocak ayında 3 transfer bombası birden patlatmak için harekete geçti. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil'in ocak ayında Fenerbahçe'ye kiralık olarak imza atmasına kesin gözüyle bakılırken, yönetim sol bek takviyesi için de Dinamo Kiev'de forma giyen Vitalii Mykolenko'nun transferi için düğmeye bastı.

HEDEFTE 19'LUK MELİH VAR

20 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun Yanal'ın onayından geçtiği öğrenildi. Ayrıca Yanal, Rapid Wien'de oynayan genç orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu'na göz dikti. 19 yaşındaki orta saha için sportif direktör Comolli'nin ısrarcı davrandığı öğrenildi

SARI-LACİVERTLİLERİN LİDERLİK HESABI

Milli araya kadar Konyaspor ve Kasımpaşa'yla Kadıköy'de Kayserispor'la da deplasmanda oynayacak sarı-lacivertliler, bu 3 maçtan mutlak 9 puan hedefliyor. Denizlispor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rakiplerimiz mutlaka takılacak ve biz bu üç maçı kazanırsak lider olacağız" dedi. Ligde şu an 14 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, lider Alanya'nın 3, ikinci sıradaki Trabzon'un ise 2 puan gerisinde yer alıyor.