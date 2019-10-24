Galatasaray’da kara tablo

Galatasaray Avrupa kulvarındaki son 10 maçında kazanmayı başaramazken bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 32 takım arasında gol atamayan tek takım olarak dikkat çekiyor

Bir zamanlar Avrupa'da destan yazan G.Saray, şimdilerde ortaya çıkan kara tablo sebebiyle mazisini arıyor. Son olarak Devler Ligi'nde A Grubu'nda oynadığı maçta İspanyol ekibi Real Madrid'e 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini 10 maça çıkarırken son 10 maçta 7 mağlubiyet 3 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar gol istatistiğinde de adeta dibe vururken Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden 32 takım arasında gol atamayan tek kulüp olarak dikkat çekti.



8 MAÇIN 7'Sİ BOŞ



Avrupa kupalarındaki son galibiyetini UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova önünde 3-0'lık sonuçla alan G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde son 8 maçın 7'sinde gol atamadı. Teknik direktör Fatih Terim'in oluşan tablo sonucunda bir sonraki Real Madrid sınavına bambaşka bir kadroyla çıkabileceği konuşulurken, bu haftaki Beşiktaş derbisinde de buna yönelik hamlelerin gelmesi sürpriz sayılmayacak.



İLK YARIDA KAYBETTİLER



Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray deplasmanında elde ettiği galibiyetin ardından Avrupa basını İspanyol ekibinin nefes aldığını yazdı. Belçika basını "Grupta 4. maçlar belirleyici olacak. Galatasaray maçı ilk yarıda kaybetti" derken İspanyol basınının ünlü gazetelerinden Marca, "Real Madrid finaleri nasıl kazanacağını iyi biliyor" ifadelerini kullandı. AS gazetesi ise Real Madrid'in pozisyon anlamında üstün oynadığı maçta 1-0 galip geldiğini ve ilk yarıda kırılma anında Courtois'in önemli kurtarışlar yaptığını yazdı.



BELHANDA YOLCU GİBİ



Real Madrid maçında beklenen performansı sahaya yansıtamayan ve oyundan çıkarken taraftarlarla arası gerilen Faslı yıldız Belhanda ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. Belhanda'nın mücadele sonrası menajerine talimat vererek kendisine takım bulmasını istediği iddia edilirken Ocak ayında bir ayrılık yaşanması sürpriz sayılmayacak. Teknik direktör Fatih Terim ve yönetimin nasıl bir tutum göstereceği ise merak konusu oldu.

Sosyal medyada da sarı-kırmızılı taraftarlardan Belhanda'ya tepki vardı. İşte Twitter'da öne çıkan yorumlar: "Belhanda, Mariano, Feghouli, Seri inanılmaz derecede kötüler. Feghouli ve Seri form tutabilir ama Belhanda ve Mariano umutsuz vaka.", "Belhanda'yı pistten alalım.", "Belhanda bu takımdan gittiğinde eminim ki bir tane taraftar bile üzülmeyecek."



NDİAYE CİM BOM'A DÖNEBİLİR



G.Saray'da Seri, Nzonzi ve Lemina transferlerine rağmen orta sahada büyük sıkıntı yaşanması sebebiyle Badou Ndiaye ismi bir kez daha gündeme geldi. Yönetimin, devre arasında 28 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi Stoke City ile temas kuracağı öne sürüldü. Senegalli oyuncu bu sezon Stoke City formasıyla 7 maçta 591 dakika görev aldı.