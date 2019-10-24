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Güneş’ten acı reçete

Güneş’ten acı reçete
Giriş Tarihi: 24.10.2019

Türk futbolunun yapılanması gerektiğini söyleyen , “Başkan hocalık, futbolcu da ekonomi işleri yaparsa olmaz” dedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türk futbolunun gelişimi için yeniden yapılanma gerektiğini belirterek, "Futbolun yapılanmasını yeniden yapıp değiştirmek istiyoruz. İşler iyi gittiği zaman söylediklerimi saygıyla, sevgiyle dinleyen daha fazla oluyor. Ama kötü gittiği zaman dinleyen azalıyor. İyi oynadığınız zaman siz sadece futbolu değil, ülkeyi de yönetebilirsiniz" dedi.

Güneş, "Evet milli takımda olumlu bir hava var. Ama inanın ki bu saha sonucuyla olmadı. Saha sonucu bize yardımcı oldu. Gerçekleri söyleyemezsek ve harekete geçmezsek teşhis koyamayız ve Türk futbolundaki kronik durum devam eder. Sadece kendimizi kandırırız. Türk futbolunda en üstten en alta yeni bir yapılanmaya girilmeli. Eğer başkan hocalık, oyuncu da ekonomi işleri yaparsa işler karışır. Beni işler iyi giderken ilgiyle izliyorlar ama işler kötü gitti mi sayı çok ama çok azılıyor" diye konuştu.

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