Horoz’da Özdilek rüzgarı

Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 8 puanla düşme potasına yaklaşan Yukatel Denizlispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına odaklandı. Kötü gidişatına Ankara’da son vermek isteyen yeşil-siyahlılarda, teknik patron Mehmet Özdilek takıma moral aşılıyor

Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve 8 puanla düşme potasına yaklaşan Yukatel Denizlispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına odaklandı. Kötü gidişatına Ankara'da son vermek isteyen yeşil-siyahlılarda, teknik direktör Mehmet Özdilek oyuncularına moral aşılamaya çalışırken, deneyimli çalıştırıcının takımla toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.



'GEÇMİŞİ UNUTALIM'



Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sergilenen futboldan memnun kaldığını dile getiren Özdilek'in, "2-0 geriye düşmemize rağmen arzumuz beni çok ümitlendirdi. Daha da oyunumuzun üstüne koyacağız ve taraftarımıza özlenen takımı izlettireceğiz. Geçmişi unutalım, önümüze odaklanalım" dediği öğrenildi. Yeşil-siyahlılarda 2. yarı oyuna dahil olan Olcay Şahan ise, "Hocayla ilgili fazla yorum yapmak istemiyorum. İlk yarı iyi oynamadık. İkinci yarıda ise iyiydik. Bu oyunu sürdürürsek puan ya da puanlar alırız. Yeni hoca geldi. Çalışmak için fazla zaman olmadı. Fakat yeni bir hava geldiğini söyleyebilirim. Artık Fenerbahçe maçı geride kaldı. Gençlerbirliği maçına odaklanacağız. Orada da elimizden geleni yapacağız. Denizlispor'un hak ettiği yere gelmesi için savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



OSCAR ESTUPİNAN'A GEÇER NOT



Denizlispor'da golcü Hugo Rodallega'nın sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında sahaya ilk kez ilk 11'de çıkan Oscar Estupinan, Süper Lig'de golle tanıştı. Fenerbahçe maçının 73. dakikasında Aissati'nin ortasına iyi yükselerek topu ağlara gönderen Kolombiyalı'nın performansı teknik heyeti de memnun etti. Takımıyla birlikte biri Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta forma giyen Estupinan, toplam 3 gol atmayı başardı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'in, Rodallega'nın yokluğunda Gençlerbirliği deplasmanında da Estupinan'a şans vereceği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP