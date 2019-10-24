Kazanma zamanı

Kara Kartal saat 19.55’te Braga’yı, Başakşehir ise aynı saatte Wolfsberger’i ağırlayacak. 22.00’deki mücadelede Trabzon, Krasnodar’ı konuk edecek

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları iki maçta da galibiyet göremeyen temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir bugün gruplarında kritik 90 dakikalara çıkacak. K Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.



KRİTİK RANDEVULAR



Aynı saatte Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersek'ten hakem Irfan Peljto yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den yayımlanacak. Trabzonspor ise C Grubu'nda Rusya'dan Krasnodar'ı ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Avusturya'dan Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından ekranlara gelecek.



SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR



Zorlu Braga maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı da kadro kurmakta zorlanıyor. N'Koudou, Victor Ruiz, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz ve Diaby'nin Braga maçı öncesinde sakatlıkları bulunurken hafta sonunda oynanan Ankaragücü karşılaşmasında sakat olduğu için forma giyemeyen orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalışıyor. Bu arada yeni başkan Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamalar, taraftarı da olumlu anlamda etkiledi.



TRİBÜNDEN DESTEK



Çebi'nin taraftarı tekrar tribünlere çekmek istediğini söylemesi üzerine sosyal medyada kulübe destek olmak isteyen siyah-beyazlılar, Braga maçında da tribünlerdeki yerini alacak. Bu sezon boyunca iç saha maçlarında Fikret Orman'a tepki gösteren tribünlerin, ilk kez 90 dakika boyunca sadece takıma destek vermesi bekleniyor.