KSK’de gözler İnci’de

Zorlu deplasman öncesinde gözler genç yetenek Doğukan İnci'de. Karşıyaka’da son haftalarda girdiği pozisyonları cömertçe harcayan Doğukan’a teknik patronu Tolungüç’ün güveni tam.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk adayı Kocaelispor'u 1-0 yenerek üst sıralara yaklaşan Karşıyaka'da cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Ağrı 1970 maçının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Zorlu deplasman öncesinde gözler genç yetenek Doğukan İnci'de.



GOLLERINE DEVAM EDECEK



TEKNIK direktör Soner Tolungüç'ün gelmesiyle form grafiği yükselen Doğukan Ağrı deplasmanında Kaf-Kaf'ın en önemli gol silahlarından biri olacak. Son iki hafta girdiği net pozisyonları değerlendiremeyen genç yıldıza teknik heyet sahip çıktı. Doğukan'a her zaman güvenlerinin tam olduğu belirten teknik direktör Tolungüç, "Hücum hattında görev alan oyuncuların pozisyona girmesi gol atmaları kadar önemli. Doğukan da yetenekleri sayesinde kolayca pozisyonlara giriyor. O yeteneklerinin farkında olup son vuruşlarda soğuk kanlı olduğu sürece golleri gelecektir. Doğukan uzun yıllar Karşıyaka'ya başarıyla hizmet edecektir" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ