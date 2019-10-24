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Nazlı tarih yazdı

Nazlı tarih yazdı
Giriş Tarihi: 24.10.2019

İzmirli 16 yaşındaki milli artistik jimnastikçi , katılmaya hak kazandığı 'nda olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek en genç sporcu olma unvanını kazanacak.

İzmirli 16 yaşındaki milli artistik jimnastikçi Nazlı Savranbaşı, katılmaya hak kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek en genç sporcu olma unvanını kazanacak. 2016 Rio Olimpiyatları'nda yarışan ancak geçtiğimiz günlerde cimnastiği bıraktığını açıklayan Tutya Yılmaz'ın elinde bulunan en genç olimpik sporcu unvanı Tokyo'da Nazlı'nın eline geçecek. 9 Ekim 2003 doğumlu Nazlı, Ağustos 2020'deki olimpiyat oyunlarına 4 Haziran 1999 doğumlu Tutya Yılmaz'dan 4 ay daha küçük gitmiş olacak.

ÇALIŞTIM VE BAŞARDIM

Almanya'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alan Nazlı, "4 yaşında eski milli güreşçi olan amcam Ramazan Savranbaşı sayesinde bu spora başladım. İlk 6-7 yıllık süreç zor oldu. Yeri geldi bırakmak istedim, yeri geldi ağladım. Arkadaşlarınız oynarken siz idman yapıyorsunuz, herkes uyurken gece ders çalışıyorsunuz. Çalıştım ve başardım. Hayallerim gerçek oldu" dedi

HENÜZ ÇOK KÜÇÜĞÜM

Dünya Kupası'nda birinci olan Nazlı başarısında en büyük payın antrenörü Özgür Gümüşlü'nün olduğunu söylerken 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale kalmayı hedeflediğini söyledi. Nazlı, "Üzerimde baskı hissediyorum çünkü çok küçüğüm. Hedefim burada finallere kalmak. Ama asıl hedefim 2024'te ülkeme madalya getirmek olacak" dedi.

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