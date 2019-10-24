Yok böyle ceza!

Denizli Amatör Süper Lig’de oynanan Denizligücü-Karakova maçında olaylar çıktı. Karakova hükmen mağlup sayılırken, dört futbolcu ve antrenör 37 maç ceza aldı

Denizli Ali İpek Süper Amatör Ligi'nde geçtiğimiz hafta Akkonak Stadı'nda oynanan ve Denizligücü 4-2 önde iken çıkan olaylar nedeniyle 65. dakikada hakem tarafından tatil edilen Denizligücü-Karakovaspor maçıyla ilgili olarak İl Disiplin Kurulu kararını açıkladı. Karakovaspor 3-0 hükmen yenik sayıldı.



OYUNCULARA 27 MAÇ CEZA



Karakovaspor'dan Hamza Özdemir hakeme yönelik hakareti nedeniyle 4 karşılaşma, ayrıca cezalıyken oynamış olması nedeniyle de 5 müsabaka olmak üzere 9 karşılaşmada men cezası aldı. Karakovaspor'dan Hamza Gezgin rakibe şiddetli hareketten rakip taraftarlara küfür, hakaret, 65. dakikada olayların başlamasına sebebiyet vermekten, maç tatil edildikten sonra hakeme küfür, tehdit ve fiziki saldırıdan dolayı 8 karşılaşma, rakibine şiddetli hareketi nedeniyle Dündar Özdemir 5 maç, Emrah Avşar ise rakibine şiddetli hareketi nedeniyle 5'er karşılaşmadan men cezası aldı.



TEKNİK HEYETE 10 MAÇ



İL Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Karakovaspor'un teknik sorumlu İsmail Özçakmak, hakeme yönelik hakareti nedeniyle 5 maç, cezalı statüdeki futbolcuyu oynatması nedeniyle 5 maç, toplamda 10 resmi müsabakadan men edildi. Karakovaspor, gelen cezalarla büyük şok yaşadı.

SEBAHATTİN ALP