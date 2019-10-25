Akigo kenetlendi

Yeşil-siyahlı takımda, futbol ve basketbol ekipleri dayanışması yaşandı. TBL’de yer alan Akhisar basketbol takımı, Osmanlı maçına hazırlanan takıma baklava ikram etti, zafer sözü verdi

Akhisar'da futbol ve basketbol dayanışması yaşanıyor. Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Akhisar Belediye Basketbol takımı, TFF 1. Lig'de bu hafta deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Akhisarspor futbol takımını antrenman öncesi ziyaret ederek başarılar diledi. Her iki takımın kulüp başkanları ve teknik adamları samimi bir havada geçen ziyarette birbirlerine baklava ikram etti.



'TEK HEDEF SÜPER LİG'



Akhisarspor'un Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki sahanın bakımı nedeniyle eski şehir stadındaki antrenman öncesi futbolcular ve basketbolcular toplu fotoğraf çektirdi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak ve başantrenör Özhan Çıvgın ile kaptanlar Aykut Çeviker ve Cihan Mumcuoğlu sohbet ederek takımları hakkında bilgilendirmede bulundu. Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, lige iyi başladıklarını, hedeflerinin tekrar Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtirken, Akhisar Belediye Basket takımının başkanı Alper Ayan da "Lig öncesi Federasyon Kupası'nda gücümüzü gösterdik. Ligdeki iki maçı güçlü rakiplerle oynadık. İlk müsabakamızı deplasmanda kaybetmemize rağmen, Konyaspor'u yendik. Bu hafta da Balıkesir BŞB maçından da galibiyet bekliyoruz" dedi.



'İŞİ SIKI TUTACAĞIZ'



Başkent'e kazanmaya gideceklerini söyleyen Akhisarspor teknik patronu Mehmet Altıparmak, "Bizim için iç saha-dış saha farkı yok. Milli maçlar için sezona verilen aradan sonra kazanmak çok önemliydi. Geçen hafta Eskişehirspor karşısında hata yapmayıp 3 puanı hanemize yazdırdık. Şimdi bir sonraki araya kadar seri yakalamayı kendimize hedef seçtik. Rakibimiz Osmanlıspor'u iyi tanıyoruz. Deplasmandan iyi futbol ve iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu.



TAHA TAKIMA DÖNDÜ



TFF 1. Lig'de 16 puanla lider Hatayspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Akhisarspor'da Taha Yalçıner sevinci yaşanıyor. Bayburt İl Özel İdare'yle 26 Eylül'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ayak bileğinden sakatlanıp 1 aydır forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, takımla antrenmanlara başladı. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılarda teknik heyetin yüzü güldü.

KENAN MOLLA