Altınordu zincir kıracak

TFF 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'la karşılaşacak Altınordu, rakibi karşısındaki galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.

TFF 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'la karşılaşacak Altınordu, rakibi karşısındaki galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Ümraniyespor'la şimdiye kadar 6 kez karşı karşıya gelen kırmızı-lacivertliler sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, İstanbul ekibine 3 kez yenilirken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ümraniyespor önündeki tek galibiyetini 14 Mayıs 2017'de deplasmanda 2-1'lik skorla alan Altınordu, yarın kazanırsa 895 gün sonra Ümraniye karşısında zafer elde edecek. Geçen sezon iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Ümraniyespor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki randevu 0-0 sona ermişti. 2017-18'de iki maçta Ümraniyespor 2-1 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti. 2016-17'de ilk maç 1-1 biterken, ikinci müsabayı Altınordu 2-1 kazanma başarısını gösterdi. Kırmızı- lacivertliler topladığı 5 puanla 15. sırada yer alırken, İstanbul temsilcisi Ümranespor ise 14 puanla TFF 1. Lig'de puan sıralamasında 5. basamakta yer alıyor.