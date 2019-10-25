Belhanda özür diledi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Real Madrid mücadelesinde teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan alındığı sırada taraftarların ıslıklı protestosuna tepki gösteren Younes Belhanda,taraftarlarla yaşadığı sorun dolayısıyla özür diledi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Real Madrid mücadelesinde teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan alındığı sırada taraftarların ıslıklı protestosuna tepki gösteren Younes Belhanda,taraftarlarla yaşadığı sorun dolayısıyla özür diledi. Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Futboldaki amacım fedakarca mücadele ederek en iyiyi ortaya koymak ve karşılığını almak. İyi günde alkışlanan bana, kötü günde yapılanları hak etmediğimi düşündüm ve çok çok üzüldüm. Yaşananlardan dolayı özür dilerim." ifadelerini kullandı.



TEIXEIRA SESLERİ



G.Saray'da her ne kadar teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarla arası gerilen Youness Belhanda'ya terapi yapsa da devre arasında oyuncuyla yolların ayrılma ihtimali konuşuluyor. Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızın yerine Çin'de Jiangsu Sainty'de forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı Alex Teixeira'yı listenin başına yazdığı öğrenildi. Oyuncu bu sezon 26 maçta 16 gol attı, 8 asist yaptı.



ASLAN DERBİLERDE KAZANAMIYOR



Süper Lig'in 9. haftasında 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor. Süper Lig'e iyi başlayamayan ve 8 maçın 5'inde puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 müsabakadan sadece 1 puan çıkarabildi. Aslan, Süper Lig'de rakip sahada çıktığı son 9 derbi müsabakasında galibiyet yüzü görmedi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 5 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı