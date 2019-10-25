Beraberlik ön planda

Mustafa Denizli, Beşiktaş-Galatasaray derbisini Yeni Asır'a değerlendirdi. Denizli, "İkisi için de çok önemli bir maç olduğu kesin. Kontrollü oynayacaklardır. Yine G.Saray-F.Bahçe derbisindeki gibi bu mücadelede de beraberlik kokuyor. Hangi takım kaybederse zirve yarışında hayli geri kalır. Ama puan G.Saray'a daha çok yarar. Beşiktaş ise kesinlikle bu karşılaşmada kazanmak zorunda" dedi

Süper Lig'de son derece kritik bir hafta ile karşı karşıyayız. Kuşkusuz haftanın sonucu en merak edilen maçı da pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile G.Saray arasında oynanacak derbi olacak. İki takım da henüz istedikleri seviyeye gelebilmiş değil Bu nedenle bu haftaki karşılaşma ikisi için de büyük önem taşıyor. Biz de her hafta olduğu gibi derbiyi hocaların hocası Mustafa Denizli'ye sorduk. Ayrıca G.Saray'ın Avrupa'daki durumu ile Ege takımları Göztepe ile Denizlispor hakkında da yorum istedik.