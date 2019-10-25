Bıçak sırtı derbi

Siyah-beyazlılar zorlu maçı kazanırsa üst sıradaki rakipleri puan kaybettiği takdirde zirveye yükselme şansı bulunuyor. Menemen ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için şiddetle puana ihtiyacı var

TFF 1. Lig'de yarın Menemen İlçe Stadı'nda Altay-Ekol Göz Menemen arasında oynanacak derbi karşılaşması iki ekip acısından da büyük hayati önem taşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren 15 puandaki Altay, derbiyi kazanır rakipleri Hatay, Akhisar ve Karagümrük'ün takılması halinde zirveye çıkabilir. Siyah-beyazlılar, Menemen'i yenip hem 3'te 3 yapmak hem de kayıpsız yola devam etmenin planlarını yapıyor.



KAYBEDEN YANAR



Son iki haftada 4 puan toplayarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya başlayan Ekol Göz Menemenspor ise tarihi maçta kendi sahasında konuk takım olacağı derbiyi kazanarak rahat nefes almak istiyor. Sekiz puanı bulunun sarı-lacivertiler ise yenildiği takdirde alt sıralarda bulunan Bolu, Altınordu ve Giresunspor'un kazanması durumunda düşme hattına gerebilir. Kritik derbide taraflar kazıp yollarına kayıpsız devam etmek istiyor. Ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren derbide hakem Mert Güzenge düdük çalacak.



SİYAH-BEYAZLILAR BU YIL KENDİNİ AŞTI



TFF 1. Lig'de zirve yarışı veren Altay, bu sezon ilk 8 haftada geçen sezonki performasından 6 puan daha fazla topladı. 2018-19'da ilk 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak hanesine 9 puan yazdıran siyah-beyazlılar, bu yıl aynı periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 15 puana ulaştı. Geçen sezon 8. hafta sonunda 11. sırada yer bulan İzmir temsilcisi bu sezon 4. sırada kendine yer buldu. Ligde yarın İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'la karşılaşacak Altay, rakibini mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda cezalı stoper Gençer dışında eksik yok. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Ligde her karşılaşma çok zor ancak istediğimiz oyunu sergilediğimizde yenemeyeceğimiz takım yok. Aynı inanç ve mücadeleyle yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz galibiyet. Zirveyi hedefliyorsak yolumuza kayıpsız devam etmek zorundayız" dedi.



EN ÇOK ATANLA EN AZ GOL YİYEN KARŞILAŞACAK



Yarın oynanacak Altay-Ekol Göz Menemenspor maçı öncesi takımlara bakıldığında ilginç istatistikler göze çarpıyor. Altay 8 lig maçında 14 gol atarken, Ekol Göz Menenespor'da 5 gol kaydetti. Siyah-beyazlılar ligde en çok gol atan takımların başında gelirken, sarılacivertliler en az gol atan ekip konumunda. Altay'ın 14 golünün 12'sini yabancıları atarken, Ekol Göz Menemenspor'un 5 golünü ise 3 yerli oyuncusu kaydetti. Altay'da Paixao (5), Putsila (3), Tatos ve Kappel 2'şer gol attı. Savunma oyuncuları Murat Uslu ve Abdülkerim 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertli İzmir ekibinde ise takım kaptanı Taşkın Çalış ve kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu 2'şer ve Halil İbrahim ise 1 gol kaydetti. Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Altay karşılaşmasında ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceklerini söyledi. Genç teknik patron, "Altay güçlü bir rakip. Zirveye oynuyorlar. Ancak bizim de iyi bir kadromuz var. Futbol sahada oynanır, takımıma güveniyorum" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ