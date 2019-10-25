Göz-Göz’ün iki yüzü

Spor Toto Süper Lig'de istikrarsız sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, ligde geçen 8 hafta sonunda farklı yüzüyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 8 haftalık süreçte hem ligin en az gol atan hem de en az gol yiyen ekibi olarak dikkat çekti

Spor Toto Süper Lig'de istikrarsız sonuçlarla dikkat çeken Göztepe, ligde geçen 8 hafta sonunda farklı yüzüyle dikkat çekti. Ligde 9 puanla 11. sırada yer alan sarı-kırmızılılar gol yollarında sıkıntı yaşarken, geçen yılların aksine ise savunmada oldukça başarılı bir performans sergiledi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon rakip fileleri tam 7 kez havalandırırken, Ege ekibi Denizlispor ile birlikte ligin en az skor üreten ekibi oldu.



SAVUNMA GÜVEN VERDİ



Hücum hattında problem yaşayan Göztepe savunmasıyla büyük güven veriyor. Ağları 7 kez havalanan sarı-kırmızılılar, 8 haftalık süreçte 18 takım arasında en az gol yiyen ekip olmayı başardı. Göztepe'yi 8'er golle Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor takip ederken, sarı-kırmızılı ekibin gollerinin 3'üne savunma oyuncularının imza atması da dikkat çekti. Stoper Alpaslan 2 ve sol bek Berkan 1 golle skora katkı yaparken diğer goller ise orta saha oyuncuları Napoleoni (2) ve Soner'den (2) geldi. Golcüler Eren, Jerome ve Deniz ise henüz ligde siftah yapamadı.



ALPASLAN TAŞIDI



Göztepe'de son haftalarda stoper olarak görev yapan Alpaslan, 8 haftada 2 gol atarak büyük alkış topladı. Gerçek mevkisi olmamasına rağmen savunmada harikalar yaratan başarılı futbolcu, Kasımpaşa maçında da takımın en büyük kozu olacak.



TAMER TUNA: ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ!



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin ligin en az pozisyon veren ve en fazla pozisyona giren takımı olduğuna dikkat çeken Tuna, "İlk 2 haftada yaşadığımız Antalya ve Beşiktaş mağlubiyetlerinden sonra bu takımın bu seviyede olması daha da yukarı çıkacağının başlangıcıdır. Ligin henüz dörtte biri bile oynanmadı. İkinci yarıda da stadımıza geçeceğimizi düşündüğümüzde daha iyi olacağız" dedi.



ATABERK'E KANCA



Ocak ayında transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Göztepe'nin Bursaspor'un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz ile ilgilendiği iddia edildi. 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un Genç Milli Takım'da da forma giyen başarılı 20 yaşındaki file bekçisi Ataberk'e teklif götürdüğü öğrenilen Başkan Mehmet Sepil'in ocak ayında yeşil-beyazlı yönetimin kapısını çalacağı belirtildi. Çağlar Şahin Akbaba ve Onurcan Piri transferlerinin ardından takımında üçüncü kaleci konumuna düşen Ataberk, bu sezon ilk kez A takımda forma giyerek yeşil-beyazlı takım ile 2 maça çıktı.