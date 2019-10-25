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'nin yeni stadı 'de ilk olmaya hazırlanıyor

Göztepe'nin yeni stadı Türkiye'de ilk olmaya hazırlanıyor

25.10.2019, 11:49 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019,11:59

'deki temsilcisi 'nin sezonun ikinci yarısında 'la oynayacağı ilk iç saha maçında kavuşmayı planladığı yeni stadı Spor ve Merkezi, birçok özelliğiyle 'de ilk olacak. 14 Haziran 2017'de 219 milyon TL'ye ihale edilip yapımı 2 yıldır süren stadyum kompleksi, taraftarı buluşturacak sosyal yaşam alanları, ticari alanları ve meydanının yanı sıra çatısında yer alacak halka açık yürüyüş parkuruyla da fark yaratacak. Sahadaki altyapı çalışmalarında ise sona gelinirken, drenaj ve havalandırma tamamlandıktan sonra sulama tesisatları yapılacak ve çim serimine geçilecek. Hibrit çim ekimi yapıldıktan sonra Göztepe'nin yeni mabedi müsabaka oynanmaya hazır hale gelecek. Stadyumun maraton tribünündeki koltuk tasarımı da Türkiye'de ilk kez taraftarlar seçti.

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