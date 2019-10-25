Horoz yemin etti

Fenerbahçe yenilgisiyle galibiyet hasretini 6 maça çıkartan Denizlispor’da teknik patron Özdilek, G.Birliği maçı öncesi iddialı konuştu, “Kayıpları Ankara’da telafi edeceğiz” dedi

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye evinde 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi iddialı konuştu. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan idman öncesi konuşan Özdilek, "İçeride ya da dışarıda fark etmiyor. Her maça kazanmak için çıkacağız. Gençlerbirliği maçını kazanarak şehrimize 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi. İyi bir takım olduklarını kaydeden Özdilek, "Son maçını farklı bir skorla kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Biz de son maçımızı Fenerbahçe'ye karşı kaybettik. Amacımız, kaybettiğimiz puanı deplasmanda telafi etmek. Deplasmana giderken tek düşüncemiz kazanmak olacak. İyi ve yoğun bir çalışma sürecinden geçiyoruz. İyi bir takımız, her geçen gün üstüne koyarak zamanla daha iyi bir seviyeye geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



'BASİT HATA YAPMAYALIM'



Bir dönem çalıştırdığı takıma karşı oynayacaklarının hatırlatılması üzerine ise Özdilek, o dönemki oyuncu grupları ile şimdiki oyuncu grubu arasında büyük farklılıklar olduğunu bu yüzden çok iyi bir analiz çalışması yaptıklarını ifade etti. Özdilek, "Özellikle ama son maçı baz alarak G.Birliği'ni gözde büyütmek çok doğru değil. Oynadığı diğer maçları çok yoğun bir analiz sürecinden geçirdim. Evet ön tarafta çabuk oyuncuları var, etkili oyuncuları var ama zafiyetleri de olan bir takım. Bireysel hatadan uzaklaşıp takım bütünlüğünü, takım mücadelesini yukarıya çekmeliyiz" dedi.



GÖZALTI KARARI ÇIKTI



Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da yönetiminin düzenlediği basın toplantısı sırasında tesise girmeye çalışan ve güvenlik güçleriyle arbede yaşayıp gözaltına alınan, daha sonra ise serbest bırakılan eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki 2 kişi savcının talimatıyla bir kez daha gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.



TEKRARDAN GÖZALTI KARARI



Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in dün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki Zafer Urkay ve Tuncay Berber toplantıya katılmak istedi. Bu sırada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede yaşandı. Şiddetli tartışmaların yaşandığı ve bir kişinin elini belindeki silaha götürdüğü arbedenin ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen eski başkan Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski başkanlardan Süleyman Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince bugün tekrar gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'tehdit' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.



ÇETİN: "YOLUMUZDAN ASLA DÖNMEYİZ"



Denizlispor'da yönetimin önceki gün düzenlediği basın toplantısı sırasında yaşanan skandalın yankıları sürüyor. Bugün düzenlediği basın toplantısında, yaşananları kınadıklarını belirten başkan Ali Çetin, "Göreve geldiğimiz günden bu yana sadece kulübümüzün çıkarlarını gözettiğimiz ve tamamen 'şeffaf yönetim' ilkesini benimsediğimiz çalışmalarımız doğrultusunda, bir gün olsun bile Denizli halkını ve bize destek verenleri mahcup etmemeye çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bizim yaptığımız doğru çalışmalardan rahatsız olan ve kendi yanlışlarını örtmeye çalışan bir kesim var. Yaşadığımız talihsiz olayın bizi yolumuzdan bir adım olsun geri döndürmeyeceğinin; aksine daha da kuvvetli şekilde, dimdik durarak sadece Denizlispor için mücadelemizi devam ettireceğimizin bilinmesini isteriz. " dedi. Bu arada Çetin'in Fenerbahçe maçı sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.