Karşıyaka ideali buldu

Yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Tolungüç takımda istikrarı yakaladı. Tecrübeli teknik adam son üç haftadır aynı 11’i sahaya sürüyor

Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, 3 haftadır ilk 11'i değiştirmedi. Son 3 maçtır kaleyi yine Erdoğan'a emanet edip defansın sağına ön liberodan Fatih'i çeken tecrübeli teknik adam, defans bloğunu yine Cenk, Metin ve Anıl'la tamamladı. Ön liberoda Mustafa Aşan ve Harun'u oynatan Tolungüç, daha önce sağ bek oynayan Mustafa Değirmenci'yi sağ kanada monte etti. Doğukan'ı kanattan forvet arkasına alıp verimini artıran, Görkem'e ise sol kanadı emanet eden Kaf-Kaf'ın teknik patronu, ilerde ise yine Hakan Kuş'tan vazgeçmedi. Kaf- Kaf'ın bu sezonki idealini bulmasıyla geçen sezon ve sezon başında banko forma giyen ön libero Arif ve sol kanat Özgür yedek kulübesine çekildi. Öte yandan menisküs ameliyatı olan Caner'den sonra geçen hafta çapraz bağlarından sakatlanan İlyas da ameliyat oldu. Karşıyaka'da teknik heyet ve takım kaptanı Mustafa Aşan operasyon geçiren isimlerin yanına giderek genç futbolcuları geçtiğimiz gün ziyaret etti.



YEŞİL-KIRMIZILILAR AĞRI YOLLARINDA



TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka taraftarı yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılılar, İzmir'e en uzak Doğu ili olan Ağrı'ya gidecek. Karşıyakalılar takımlarını yalnız bırakmamak ve Ağrı 1970 maçında tribünde olmak için uzun bir yolculuğa çıkacak. Taraftarların bugün sabahın ilk saatlerinde Karşıyaka Çarşı'dan hareket edeceği bildirildi. Geçen sezon lig ve play-off olmak üzere 2 kez Van'a maça giden Karşıyaka taraftarı iki karşılaşmada tribünde takımlarının yanında olmak için 7 bin 108 kilometre mesafe kat etmişti. Kaf-Kaf'lar şimdi de ülkenin en batısından en doğusundaki Ağrı'da takımlarının yanında olmak için 3 bin 268 kilometre kat edecek.