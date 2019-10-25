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’e İnter kancası

Vedat Muriç’e İnter kancası
Giriş Tarihi: 25.10.2019

ile ilgili her yeni gün bir iddiası ortaya atılıyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi İnter'in bir forvet arayışında olduğu bu teknik direktör 'nin Kanarya'nın Kosovalı yıldızı 'e kanca attığı öne sürüldü.

Fenerbahçe ile ilgili her yeni gün bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi İnter'in bir forvet arayışında olduğu bu teknik direktör Antonio Conte'nin Kanarya'nın Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'e kanca attığı öne sürüldü. Sarı lacivertli formayla ligde 8 maçta 4 gol atan oyuncuyu İnter Dışında birçok ekip listesinde bulunduruyor.

TALİBİ ÇOK

İngiltere'den Manchester United, Tottenham ve İtalya'dan ile de anılan yıldız oyuncunun transfer sezonunda Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülüyor.

KANARYA SAĞ BEK PEŞİNDE

Fenerbahçe yeni sezonda sözleşmesi bitecek olan Isla'nın yerine Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj'ı getirmek istiyor. İngiltere'de Huddersfield'te forma giyen ve sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan oyuncuyu kulübün de satmaya sıcak baktığı bildirildi. Bu arada Kanarya Rapid Wien'de oynayan Melih İbrahimoğlu'na göz dikti. 19 yaşındaki orta saha için sportif direktör Comolli'nin ısrarcı davrandığı öğrenildi.

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