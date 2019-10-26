Akhisarspor’dan liderlik hesabı

İlk iki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Akhisarspor'da, bu hafta liderlik koltuğuna oturmanın hesapları yapılıyor.

İlk iki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Akhisarspor'da, bu hafta liderlik koltuğuna oturmanın hesapları yapılıyor. 16 puanla lider durumda bulunan Hatayspor'un bir puan gerisinde ikinci sırada yer alan Akigo, rakiplerinin puan kaybetmesini bekliyor. Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu olacak olan Ege temsilcisinin gözü yarın Hatayspor'un deplasmanda Erzurumspor ile oynayacağı kritik maçta olacak. Akhisar, Hatay'ın puan kaybetmesini bekleyecek.



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Akigo'nun bir kulağı da ligde 15 puanla üçüncü sırada yer alan en yakın rakibi Karagümrük'ün deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacağı randevuda olacak. 15 puanla 3. sırada yer alan Altay'ın bugün Menemenspor ile 14 puanla 5. sırada yer alan Ümraniyespor'un da Altınordu ile oynayacağı maçlar Ege ekibini yakından ilgilendiriyor. Rakiplerinin puan kaybı, Akhisarspor'un ise galip gelmesi halinde zirvenin sahibi Akigo olacak.