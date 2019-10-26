Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşiyor. 25 yılını dolduran Başkan Recep Tayyip Erdoğan da divan kurulu üyesi oldu ve bugün plaketini alacak.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 12:30'da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da katılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Divan Kurulu'na katıldı. Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü'nün özel anı defterini imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Fenerbahçe yönetim kurulu kapıda karşıladı.
Başkan Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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