Bu maç kaçmaz

Zirve mücadelesi veren Altay ile ateş hattından uzaklaşmak isteyen Ekol Göz Menemen bugün saat 19.00’da puan savaşı verecek. Karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek

TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Altay, bugün İzmir derbisinde ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Ekol Göz Menemenspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mert Güzenge yönetecek. Önemli mücadele beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada ev sahibi konumundaki Altay'ın taraftarları 15 TL karşılığında batı tribününde, konuk seyirci Menemenliler ise 10 TL'ye maraton tribününde maçı izleyecek.



İLKLERİN MAÇI OLACAK



İki takım tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Altınordu'nun ardından üst üste çıkacakları ikinci derbiyi de kazanarak galibiyet serisini 3 haftaya taşımak istediklerini söyledi. Karafırtınalar, "Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" dedi. Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ise takımına inandığını ifade ederek, "Taraftarımızın desteği ile elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz. İzmir'e yakışan bir derbi maçı olmasını diliyorum" diye konuştu.



ALTAY'DA DEĞİŞİM



Altay'da teknik heyet, Ekol Göz Menemenspor ile oynanacak derbi maçta savunma hattında zorunlu olarak değişikliğe gidecek. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı takım kaptanı stoper Gençer forma giyemeyecek. Gençer'in yokluğunda tecrübeli futbolcu İbrahim Öztürk görev yapacak. Teknik direktör Karafırtınalar kadroyu bozmayacak.



TRTOVAC İLK 11'E DÖNÜYOR



Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, savunma hattında değişiklik yapacak. Erzurumspor maçında sakatlanan sağ bek Canberk forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yokluğunda son iki maçta stoper oynayan Ali Keten görev yapacak. Ali Keten'in savunmanın sağına geçmesinin ardından stoperde ise Trtovac oynayacak.



SARI KAR T UYARISI



Altay'da teknik heyet, Ekol Göz Menemenspor maçında Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel ve stoper Abdülkerim Bardakçı'yı gereksiz sarı kart görmemeleri konusunda uyardı. İki başarılı oyuncu İzmir derbisinde kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan ligde son 7 maçta rakip filelere 13 gol bırakan siyah-beyazlılar, kalesinde 6 gol gördü.



EVİNDE MİSAFİR



Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor bugün kendi sahasında Altay'a konuk olacak. Sezon başında yapılan anlaşma gereği Altay ile Menemen İlçe Stadı'nı ortaklaşa kullanma kararı alan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde misafir takım olarak sahaya çıkacak. Dış sahada oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde eden Menemenspor, bu sezon ligde attığı 5 golle ligde en az gol atan takım oldu.