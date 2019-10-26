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FK Artvin’de terleyecek

Ci Group Buca FK Artvin’de terleyecek
Giriş Tarihi: 26.10.2019

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve hesapları yapan , bugün deplasmanda güçlü rakibi ile karşılaşacak. 'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta zirve hesapları yapan Ci Group Buca, bugün deplasmanda güçlü rakibi Artvin Hopaspor ile karşılaşacak. Hopa İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek. Geçen hafta evinde ağırladığı maçta Kızılcabölükspor'u yenen sarılacivertliler, seriyi sürdürmenin peşinde. Teknik direktör Nihat Balan, zor bir deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yaptıklarını belirterek, "Grupta üçüncü sırada yer alan bir rakiple oynayacağız. Yomraspor ve Kızılcabölükspor'un ardından Artvin Hopa'yı yenecek gücümüz var" dedi.

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