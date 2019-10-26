Denizli’nin ilacı Gençlerbirliği

Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 karşılaşmaya çıkaran Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi iddialı.

Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 karşılaşmaya çıkaran Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi iddialı. Yönetimin, Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadelenin kazanılması halinde oyunculara 30'ar bin TL prim sözü verdiği, beraberlik halinde de takıma 15'şer bin TL dağıtacağı açıklandı. Gençlerbirliği'ni mutlaka yeneceklerini ifade eden Başkan Ali Çetin, "Çıkışa geçeceğiz. Artık kazanma zamanı geldi. Hem futbol takımı adına, hem de yönetimsel açıdan talihsiz günler geçirdik. Tüm bunlara son vermek için G.Birliği galibiyetine ihtiyacımız var. Kayıpları Gençlerbirliği'ni yenerek telafi edeceğiz" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, Ankara'ya götürülmeyecek. Teknik direktör Mehmet Özdilek, Rodallega'nın yokluğunda santrforda Fenerbahçe maçında olduğu gibi Oscar Estupinan'a şans verecek.



ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST KALDILAR



Denizlispor'daki basın toplantısındaki arbedeye ilişkin yeniden gözaltına alınan eski kulüp başkanı ve kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski başkan Süleyman Urkay, kardeşi Z.U. ve T.B. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmış tekrar gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilmişlerdi. Şüphelilerden T.B, savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Urkay ile kardeşi, "tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.