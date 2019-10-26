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Fener Konya önünde

Fener Konya önünde
Giriş Tarihi: 26.10.2019

maçıyla galibiyet hasretine son veren bugün saat 20.00’deki maçta ’u konuk edecek. 'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek

Geçen hafta Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 maçlık galibiyet hasretine son veren F.Bahçe, bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Sahasında oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, taraftarı önünde tekrar 3 puan sevinci yaşamak için mücadele edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 36 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 29 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 97 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 40 golle yanıt verdi. Bu arada Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in akciğer enfeksiyonu tedavisi dolayısıyla 2 hafta dinlendireceği ve takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı İttifak Holding Konyaspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Serkan Kırıntılı, Kadıköy'de forma giyemeyecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DİVAN ROZETİ

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun ekim ayı olağan toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleşecek. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının saat 12.30'da başlayacağı toplantıya, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayıp Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği duyuruldu. Başkan Erdoğan'a bu toplantıda rozeti takdim edilecek.

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